Overmars: 'Transfermarkt Ajax is nu gesloten'

"Toen we op dit enorme bedrag uitkwamen en duidelijk was dat Davinson zou vertrekken, heb ik met mijn collega’s binnen de clubleiding overlegd over de komende weken", zei Overmars. "Wij hebben gezamenlijk besloten dat voor ons de transferperiode, wat betreft uitgaande transfers, nu gesloten is. Wij laten niemand meer gaan."

Ajax verkocht eerder deze zomer al Davy Klaassen (27 miljoen), Jairo Riedewald (9 miljoen) en Kenny Tete (5 miljoen). De club spekte de clubkas zo al voor ruim 80 miljoen euro. De club gaf vooralsnog slechts 4 miljoen euro uit voor Luis Manuel Orejuela en Benjamin van Leer.

Klaas-Jan Huntelaar kwam transfervrij naar Amsterdam.