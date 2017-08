Volgens Engelse en Spaanse media wilde Barcelona maar liefst 130 miljoen euro betalen voor Coutinho. Liverpool liet eerder al weten dat de 24-jarige Braziliaan niet te koop is. Barça lijkt zich daar echter niet bij neer te willen leggen. Coutinho heeft ondertussen de laatste wedstrijden van The Reds aan zich voorbij laten gaan.

De aanvallende middenvelder kwam in 2013 over van Inter Milan en heeft nog een contract voor vijf seizoenen. Dat tekende hij nota bene in januari van dit jaar.