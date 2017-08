Feyenoord legt ruim 4 miljoen neer voor Larsson

Feyenoord, met technisch directeur Martin van Geel als leider van de Rotterdamse delegatie en SC Heerenveen hadden daar, langs de Amersfoortsestraatweg in het Gooi, in het diepste geheim een ontmoeting. De Friese technisch manager Gerry Hamstra wilde spijkers met koppen slaan en een oplossing vinden voor de koppige Larsson, die samen met zijn zaakwaarnemer Vlado Lemic deze zomer zijn zinnen zette op een grote transfer.

Die krijgt hij nu met zijn overgang naar Feyenoord, dat de speler na het weekeinde hoopt te presenteren en Benfica net voor is geweest. De Portugezen hadden plotseling ook interesse in de al weken apart trainende Larsson.

John Guidetti

De 24-jarige Scandinaviër wordt bij Feyenoord een versterking voor de linkerflank, waar Van Bronckhorst nauwelijks alternatieven heeft als Jean-Paul Boëtius wegvalt. In een seizoen, waarin Feyenoord met de Champions League naast de competitie een dubbel programma wacht, is dat geen overbodige luxe.

Larsson is een wispelturige aanvaller, die bij vlagen in de Eredivisie ongrijpbaar was maar die trainers van Heerenveen de laatste periode ook tot wanhoop kon drijven. Larsson leek vooral gefrustreerd te zijn door de beperkte mogelijkheden bij zijn club Heerenveen.

Foto: ANP

Larsson, die een boezemvriend is van ex-Feyenoorder John Guidetti en de huidige Manchester United-verdediger Victor Lindelöf (voor 45 miljoen van Benfica gekocht), hunkert naar Europees voetbal en betere spelers om hem heen.

Ongekend hoog rendement

Wat Larsson zo interessant maakt voor Feyenoord is het feit dat hij een ongekend hoog rendement heeft. Zelfs in een minder draaiend Heerenveen-elftal was hij het afgelopen seizoen bij 20 goals betrokken. Daarmee overtrof hij de prestatie van Eljero Elia in een goed draaiend Feyenoord. Larsson had 9 doelpunten en 11 assists achter zijn naam staan, Elia 9 goals en 8 assists.

Foto: Hollandse Hoogte

In Rotterdam ziet Larsson nieuwe uitdagingen en andersom hoopt Feyenoord dat de speler dusdanig wordt geïnspireerd dat hij nog een niveau doorgroeit. Mede vanwege zijn vriendschap met Guidetti had Larsson eerder zijn hoop gevestigd op een transfer naar Celta de Vigo, maar de Spaanse club was niet bereid meer dan vier miljoen euro op tafel te leggen.

Hamstra heeft namens Heerenveen bedongen dat zijn club door bonussen vanwege Europese wedstrijden (Champions League of Europa League) nog wat meer kan krijgen. Maar dat zal het half miljoen euro niet overstijgen.

Vijfjarig contract

Larsson heeft met eigen ogen de afgelopen jaren kunnen zien hoe Feyenoord is gegroeid als team en als club. Daarnaast hoorde hij alleen maar enthousiaste verhalen van Guidetti. Maandag zet hij in De Kuip zijn handtekening onder een vijfjarig contract en vervolgens sluit hij snel aan bij de trainingen van de Rotterdammers.

Met zeven nieuwe aankopen heeft de regerend kampioen in vergelijking met de rivalen Ajax en PSV in een vroeg stadium de concurrentiestrijd verhoogd en heeft Van Geel als ‘td’ ook richting de toekomst een mate van zekerheid ingebouwd.

Foto: Hollandse Hoogte

Spelers als Tonny Vilhena, Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra blijven interessant voor buitenlandse clubs en kunnen over een jaar alsnog een volgende stap maken.