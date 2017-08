Definitieve streep door Van Persie bij Feyenoord

De transfer van de spits, die door Dick Advocaat is opgenomen in de voorlopige Oranje-selectie, zou een bonus zijn geweest voor Feyenoord. Ook de afgelopen dagen is gebleken dat er geen enkel uitzicht is op een vertrek van de Rotterdammer bij Fenerbahçe.

Advocaat onderstreepte deze week nog eens dat Van Persie nog altijd de extra kwaliteit kan bieden die het Nederlands elftal nodig heeft en dus kan hij in 2018 alsnog zijn verhuizing naar De Kuip regelen.

De speler staat daar voor open en ook trainer Giovanni van Bronckhorst heeft aangegeven dat de ervaring van Van Persie, mits die fit blijft, onontbeerlijk is voor Feyenoord.