Natuurlijk, de 3-2 zege op AZ tijdens het openingsweekend van de Eredivisie speelde wat crisismanagement betreft een belangrijke rol bij de 23-voudig landskampioen. En Cocu wijst in aanloop naar het uitduel met NAC Breda terecht naar de vasthoudendheid van PSV in transferonderhandelingen. De aanhouder wint zo af en toe nog.

„Soms zorgt een iets langere adem voor succes om een speler binnen te halen”, aldus Cocu. De coach doelt op de eerdere transfers van onder anderen Hirving Lozano, Gaston Pereiro en Bart Ramselaar, die even daarvoor als schier onhaalbaar waren bestempeld.

Foto: Hollandse Hoogte

„We brengen een speler in kaart met onze scouts, met technisch manager Marcel Brands en met de technische staf. Als we allemaal zijn overtuigd, gaan we echt voor die speler. Pas als er een streep doorheen gaat, kijken we naar een alternatief. Alleen betekent dat wel dat we soms iets langer geduld moeten hebben dan we eigenlijk zouden willen. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet voor een trainer.”

Douglas Santos

Foto: Hollandse Hoogte

De overgang van tweede doelman Eloy Room van Vitesse was dan juist weer een flitstransfer. Cocu verwacht snel groen licht over de vervanger van de vertrokken Jetro Willems (Eintracht Frankfurt). HSV-target Santos speelt vandaag nog tegen FC Augsburg. Na dat duel kan het snel gaan, als Konstantinos Stafylidis de overstap maakt van Augsburg naar Hamburg. De weg naar Eindhoven is dan vrij voor Santos. Vandaar dat de Braziliaan (23) al weken topprioriteit is voor PSV en de Eindhovenaren niet van het plan-A zijn afgestapt.

Cocu: „Ik ga ervan uit dat er nog minimaal één speler bijkomt. Of er verder nog veel gaat veranderen, weet ik niet. Ik hoop het niet, maar over tien dagen kan de situatie heel anders zijn. Dat merk je niet alleen bij ons, maar speelt ook bij andere clubs een grote rol...”