Poels 'een soort back-up' voor Froome

„Chris is super gemotiveerd”, stelt zijn rechterhand Wout Poels. „Op de hoogtestage in Isola in de aanloop naar deze Vuelta merkte ik meteen hoe gefocust hij is voor deze ronde. Hij sprak daar de wens uit om de dubbel Tour en Vuelta te realiseren. Chris is iemand die van records houdt en hij vindt het heel bijzonder om de eerste te zijn die Tour en Vuelta wint sinds de Spaanse ronde in 1995 van mei naar september is verplaatst. Een plek in de geschiedenis telt voor hem.”

Zelf zal Poels als eerste luitenant van Froome binnen de gelederen van Team Sky van start gaan. „Ik zal een soort back-up voor Chris zijn. Noem het een schaduwkopman. Wanneer hem iets overkomt, dan ben ik binnen de ploeg plan-B. Op die manier hebben Richie Porte en Geraint Thomas in het verleden ook al in de Tour gereden. Het is een rol waar ik zelf ook weer veel van hoop te leren.”

