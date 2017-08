‘Kampioenssof’ Feyenoord nu voorbeeldduel voor Excelsior

Heel Nederland had de ogen gericht op de meest legendarische Excelsior-Feyenoord ooit. Als aanvaller Stanley Elbers met de grootst mogelijke lach naar het veld tuurt, komt alles weer voorbij. Hij denkt aan de duizenden met fakkels toegestroomde Feyenoord-supporters, die het voor de Kralingers een uitduel maakte. Hij hoort de zoemende tv-helikopter en de angstige stilte na zijn beslissende 2-0. Met alle containers rondom Woudestein (officieel het Van Donge&De Roo-stadion) voor de hysterie rondom de aanstaande kampioen, was het mini-stadion omgetoverd tot een vesting. Een onneembare voor Feyenoord. ,,Het was zó mooi, man’’, straalt Elbers, die merkt dat ‘Feyenoord-thuis’ in alles een voorbeeldduel is geworden. ,,We hebben het er bij Excelsior nog altijd over. Als we het hebben over hóé de mentaliteit bij ons in het elftal moet zijn, dan nemen we die wedstrijd op zich als hét voorbeeld. We vergeten dat nooit meer.’’ Maar de hele aanloop en de beleving naar deze editie toe, zal 180 graden anders zijn. ,,Wij zaten in de eindfase van het seizoen in een heerlijke flow en Feyenoord stond toen erg onder druk. Nu wordt het echt heel anders. Maar we gaan er wel hetzelfde tegenaan om het ze opnieuw zo moeilijk te maken’’, kan de buitenspeler verzekeren. ,,Vergeten doe je het niet, maar je hebt er nu niets meer aan’’, beseft captain Ryan Koolwijk, maker van de 3-0 in mei. ,,Het wordt weer vechten voor de punten. Niemand hield er toen rekening mee dat we zouden winnen, dat zal nu wat anders zijn. Hoe we er nu op staan ten opzichte van toen? Minder. De eindfase van toen is niet te vergelijken met hoe het nu is. Wij zijn nu weer zoekende, zoals zij dat ook nog zullen zijn. Laten we vooral realistisch zijn voor deze wedstrijd, want Feyenoord zie ik weer als titelkandidaat.’’