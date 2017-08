Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Duitse hockeysters ruim langs Schotland

23 min geleden ANP

De Duitse hockeyvrouwen zijn het Europees kampioenschap in Amstelveen goed begonnen. Het team van bondscoach Jamilon Mülders versloeg zaterdag in het Wagener Stadion Schotland met 4-1. Halverwege was het 2-0.