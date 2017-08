KNVB wil vierde wissel in bekertoernooi

De voetbalbond heeft zich daar bij de internationale spelregelcommissie IFAB voor aangemeld. Dat meldt operationeel directeur Gijs de Jong, die namens de KNVB aanwezig was op een IFAB-bijeenkomst in Frankfurt.

Confederations Cup

In de reguliere speeltijd mogen clubs gewoon drie keer wisselen, maar als er een verlenging noodzakelijk is, mag de coach een vierde wisselspeler inbrengen. Eerder deze zomer werd deze regel ook in de Confederations Cup en tijdens het EK vrouwenvoetbal al toegepast.

"We hebben veel discussies gevoerd over de noodzaak van innovatie”, zegt De Jong, die onder meer een lang gesprek had met Marco van Basten. "Afgelopen jaren waren we als KNVB vaak een roepende in de woestijn, maar langzamerhand krijgen we nu steeds meer medestanders.”

Aftrap

Volgens De Jong heerste er tevredenheid over de verschillende aanpassingen die zijn gedaan. "De aanpassing triple punishment, het toestaan van blessurebehandeling op het veld als de dader een kaart heeft gekregen en de gewijzigde aftrap zijn allemaal positief ontvangen.”