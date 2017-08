Zonderland maakt indruk bij WK-kwalificaties

Zonderland, olympisch kampioen van Londen, turnde twee combinaties van twee vluchtoefeningen en oogstte daarmee lof. De 31-jarige Fries pakte bovendien een ticket voor de WK in het Canadese Montreal in oktober.

Van Gelder

De kwalificatiewedstrijden turnen gaan zaterdag verder in Den Bosch, waar onder meer het onderdeel ringen op het programma staat. Yuri van Gelder komt niet in actie. De Brabantse ringenspecialist heeft zich afgemeld bij bondscoach Bram van Bokhoven. Van Gelder is er naar eigen zeggen niet klaar voor en richt zich volledig op het tweede WK-kwalificatiemoment, volgende week.