De Boer: 'Het komt vast wel goed'

"We hebben 95 minuten solide gespeeld", oordeelde De Boer. "We hadden een beetje pech dat Luka Milivojevic de bal verkeerd raakte. Daardoor kon Liverpool toch nog scoren", verwees hij naar de treffer van Sadio Mané.

De Boer koos voor een andere speelwijze dan vorige week tijdens het verloren thuisduel (0-3) met Huddersfield. "We stonden wat meer naar achteren, maar Liverpool heeft ook een sterke ploeg", zei De Boer. "We waren erg geconcentreerd, ik vond dat we het goed deden. Dat geeft me wel vertrouwen. Als we dit iedere week kunnen opbrengen, dan komt het vast wel goed."

