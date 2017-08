De 39-jarige Spanjaard werd tijdens een out-of-competition controle op 9 augustus betrapt op het groeihormoon GHRP-2. Zelf ontkende de olympisch kampioen van Peking 2008 direct alle betrokkenheid en verklaarde totaal verrast te zijn.

Dennis gaf aan dat hij het nieuws pas hoorde na een training.

"Het was een shock”, aldus de Australiër. "Je hoort het wel eens dat renners uit andere teams betrapt worden op een dopingproduct. Het voelde als iets surrealistisch dat zoiets in onze ploeg gebeurt. Ik wil Samuel echter niet direct veroordelen. Zijn b-staal moet nog getest worden. Laten we voor de sport hopen dat de hertest voor een andere uitkomst is.”