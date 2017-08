Basisspeler Erik Pieters werd bij Stoke in de 89e minuut gewisseld. Landgenoot Bruno Martins Indi was zijn vervanger. Bij Arsenal ging de Franse aanwinst Alexandre Lacazette in de 78e minuut naar de kant.

Arsenal begon vorige week met een benauwde thuiszege op Leicester City (4-3). Stoke verloor in de eerste speelronde met 1-0 van Everton.