Kanon kreeg na 18 minuten spelen zijn eerste gele kaart na een stevige tackle. De international van Ivoorkust was het daar duidelijk niet mee eens en bleef dat maar zeggen tegen arbiter Danny Makkelie. Verschillende spelers van ADO probeerden hun ploeggenoot te kalmeren.

Tien minuten later veroorzaakte Kanon een strafschop én kreeg hij zijn tweede gele kaart. Ook daar was hij het niet mee eens. Dit keer hielp Lex Immers zijn huilende teamgenoot van het veld. Daar werd hij opgevangen door de staf van de Haagse ploeg.

Kanon was in de kleedkamer nog niet gekalmeerd en twitterde: "Ron Vlaar, je bent een acteur, ik zie wel bij de terugwedstrijd." De aanvoerder van AZ liet bij FOX Sports weten niet onder de indruk te zijn van die teksten: "Dan moet hij me maar niet vasthouden." Kanon verwijderde de tweet later weer.