Beugelsdijk na huilende ploeggenoot: 'Heel slim van Vlaar'

"Ik denk dat Ron Vlaar dat heel slim doet, dat is voetbal", aldus Beugelsdijk bij FOX Sports over de tweede gele kaart van Kanon. "Ik denk dat als jij Ron Vlaar zo vasthoudt, dat hij dan nooit hoeft te vallen. Dat vasthouden gebeurt bij elke corner wel, dus is jammer dat wij dan penalty tegen krijgen. Maar het hoort erbij."

Kanon had eerder al geel gekregen voor een stevige tackle en ging nog voor rust huilend van het veld. "Die jongen was heel emotioneel", zag Beugelsdijk. "Hij weet dat wij het met tien man heel lastig gaan krijgen en daar voelt hij zich klote over. Maar het hoort erbij. Hij was wel aardig van de kaart, maar hij komt er wel weer bovenop. Hij mist de wedstrijd met Heerenveen en daarna staat hij er gewoon weer."

Kanon reageerde na afloop op twitter en noemde Vlaar 'een acteur'. Scheidersrechter Danny Makkelie snapte alle ophef niet: "Dit is een penalty en een gele kaart, daar is geen twijfel over."