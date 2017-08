IJzersterke Kelderman: 'Dit hadden we niet direct verwacht'

Tijdens de coolingdown verdween de brede glimlach dan ook geen seconde van zijn gelaat. Een kermis kon het achttien bochten tellende parcours genoemd worden, waar de renners ook nog eens dwars door de Arenas van Nîmes moesten rijden. ,,Het leek inderdaad meer op een criterium in Nederland dan op een normale ploegentijdrit”, erkende Kelderman. ,,Al was het ook wel weer leuk om door het stadion met de vele toeschouwers te rijden. Dat maakt het begin van de Vuelta ook wel weer bijzonder.”

Kelderman keek natuurlijk vooral naar de uitslag. ,,Al is het allerbelangrijkste om de ronde met een goed gevoel te beginnen”, was hij realistisch. ,,Zeker omdat we met een jonge ploeg van start gaan. Dit is echter pas het begin van deze Vuelta, maar het geeft iedereen wel een boost. We hebben deze ploegentijdrit heel goed voorbereid, duidelijke afspraken gemaakt en dat leidt tot dit goede resultaat. Voor het moraal is het belangrijk om goed te starten. De teamspirit is er nu direct. Iedereen beseft dat we kunnen wedijveren met de wereldtop.”