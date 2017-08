VVV verrast weer: 'Binnen het veld ben ik brutaal'

"Ik raak hem geweldig, uit een onmogelijke hoek", was laatstgenoemde blij met zijn schitterende openingstreffer. De aanvaller liet Dejan Trajkovski zijn hielen zien en klopte doelman Jorn Brondeel met een streep in de korte hoek. "Na die 0-1 kreeg ik nog een enorme kans op de 0-2, die had er ook wel in gemogen. Ik denk dat ik iets te veel tijd had."

Kwaliteit

Met twee treffers uit twee duels loopt Van Crooij voorlopig één op één in de Eredivisie. "Doelpunten maken is wel een kwaliteit van me", verklaarde de 21-jarige rechtspoot. "Buiten het veld ben ik rustig, maar binnen het veld wel brutaal."

En daar had trainer Steijn van genoten. "We verwachtten dat FC Twente in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen vol zou gaan aanvallen en we kwamen in de openingsfase goed weg met een bal op de paal. Maar de storm ging snel liggen, wij komen op voorsprong en daarna zijn we niet echt meer in de problemen geweest. Kort voor rust komen we op 0-2 en dan ga je met een heerlijk gevoel de kleedkamer in. In de tweede helft moeten we één goal toestaan, maar hadden we er zelf ook nog wel een of twee kunnen maken."

Ballen wegrossen

Steijn, die met VVV verrast met zes punten uit twee duels, zag zijn ploeg een geweldige teamprestatie leveren. "Ze hebben geknokt en pijn geleden. En als goed voetbal niet mogelijk is, moeten ze van mij gewoon die ballen wegrossen."