'Terugkeer Zlatan bij United steeds dichterbij'

Dat meldt de Daily Mail zondagochtend. Volgens de Engelse krant is de club van trainer José Mourinho ervan overtuigd dat de Zweedse aanvaller dit seizoen van sportieve waarde kan zijn voor Manchester United, dat momenteel de Premier League aanvoert.

De Zweed herstelt momenteel van een zware knieblessure die hij in april tijdens het Europa League-duel met Anderlecht opliep. Ibrahimovic revalideert al op het complex van United, en de kans is dus aanzienlijk dat de spits (in oktober wordt hij 36) een nieuwe verbintenis op Old Trafford signeert.

Volgens de Daily Mail zal de oud-speler van onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus dat dan wel tegen een aanmerkelijk lager salaris doen dan dat hij afgelopen seizoen verdiende.