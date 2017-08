Groenendijk: 'In m'n beste Frans zei ik: 'snel eraf''

"Ik heb hem in mijn beste Frans gezegd dat hij het er snel af moest halen", zei de trainer na het door zijn ploeg verloren duel (2-0) bij Fox Sports. "We zijn twee maanden met hem bezig geweest om hem bij ons in Den Haag te houden. Vandaag was weer zijn eerste wedstrijd, want met zijn lengte en snelheid wilde ik hem meteen laten spelen tegen Wout Weghorst. We hebben hem getroost, rapen hem weer op en gaan weer door."

Paniek

Na twee duels heeft ADO nog geen punten en zelfs geen doelpunten, maar Groenendijk ziet geen reden voor paniek. "Maar natuurlijk wil je op allebei die vlakken van de nul af. Voor de 1-0 van AZ is er ook niet veel aan de hand en krijgen wij zelfs de beste kansen. Ik zie genoeg om te weten dat het goed gaat komen."

Zaterdag neemt ADO het in eigen huis op tegen SC Heerenveen, dat na twee duels twee punten heeft.