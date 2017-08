Nice-coach 'zeker tevreden' over debutant Sneijder

"Voor een eerste wedstrijd ben ik zeker tevreden", zei de coach. "We hadden niet verwacht dat Wesley 85 minuten zou kunnen spelen, we wisten niet precies hoe lang we hem konden laten staan. Hij was belangrijk in het positiespel en was vaak aanspeelbaar."

Champions League

De winst op Guingamp betekende de eerste punten voor de ploeg uit Zuid-Frankrijk, die de eerste twee competitieduels verloor. Afgelopen woensdag was ook Napoli in Italië met 2-0 te sterk voor de Fransen, die dinsdag in eigen huis voor een loodzware opdracht staan om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

Welke rol Sneijder dinsdag kan bekleden, is afwachten. "Het is goed om te zien dat Wesley tegen Guingamp een belangrijke rol had, maar dit is slechts één wedstrijd", sprak Favre behoudend. "We gaan bekijken hoe hij herstelt richting dinsdag."

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Franse Ligue 1.