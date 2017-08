LIVE EXTRA - Ajax snakt naar zege op FC Groningen

Excelsior - Feyenoord

Feyenoord begon de middag met een zege op Excelsior: 0-1. Jean-Paul Boëtius zorgde voor de enige treffer in Rotterdam.

FC Utrecht - Willem II

Voor FC Utrecht zit het thuisduel met Willem II tussen de twee play-offduels voor de Europa League met Zenit Sint-Petersburg in. Afgelopen woensdag won de formatie van Erik ten Hag knap met 1-0, en donderdag willen de Utrechters in Rusland de stunt vervolmaken. De bezoekers uit Tilburg zijn nog puntloos en willen vanaf 14.30 uur ongetwijfeld profiteren van de Europese (in)spanningen in de Domstad.

NAC Breda - PSV

PSV bezorgde de supporters vorige week weer een voorzichtige lach op het gezicht door van AZ (3-2) te winnen, nadat de Europese uitschakeling door NK Osijek een diepe wond had achtergelaten. In Breda wil de ploeg van Phillip Cocu de 100 procent score in de Eredivisie vasthouden. In het Rat Verlegh Stadion wordt om 16.45 uur afgetrapt.

Sparta Rotterdam - PEC Zwolle

Voor Alex Pastoor was de 3-0 nederlaag bij het gepromoveerde VVV-Venlo vorige week een hard gelag, en de coach wil zich met Sparta in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle maar wat graag herstellen. De bezoekers komen naar Het Kasteel met drie punten in de achterzak. De formatie van John van 't Schip won vorige week met 4-2 van Roda JC.

