LIVE EXTRA - Kraker in Engeland - Barça en Real

Premier League

Chelsea kende vorige week een valse start door op eigen veld met 3-2 van Burnley te verliezen, terwijl Tottenham Hotspur op bezoek bij Newcastle met 2-0 te sterk was. Datzelfde Newcastle neemt het vanmiddag op tegen Huddersfield Town, dat vorige week verraste door met 3-0 bij Frank de Boers Crystal Palace te winnen.

14.30 uur: Huddersfield Town - Newcastle United

17.00 uur: Tottenham Hotspur - Chelsea

Volg hier alle duels in Engeland via onze uitgebreide livewidget.

Ligue 1

In Frankrijk neemt Anwar El Ghazi het met Lille op tegen Caen, terwijl vervolgens ook Olympique Marseille en Paris Saint-Germain een thuiswedstrijd afwerken.

15.00 uur: Lille - Caen

17.00 uur: Olympique Marseille - Angers

21.00 uur: Paris Saint-Germain - Toulouse

Volg hier alle duels in Frankrijk via onze uitgebreide livewidget.

Bundesliga

Jetro Willems en Jonathan de Guzman beginnen de Bundesliga met een bezoek aan SC Freiburg.

15.30 uur: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

18.00 uur: Borussia Mönchengladbach - 1.FC Köln

Volg hier alle duels in Duitsland via onze uitgebreide livewidget

Serie A

Acht duels deze zondag in de Italiaanse Serie A staan er maar liefst op het programma. Kevin Strootman gaat met AS Roma op bezoek bij Atalanta, Timo Letschter ontvangt met Sassuolo Genoa, terwijl Stefan de Vrij met Lazio in eigen huis de degens kruist met SPAL.

18.00 uur: Atalanta - AS Roma

20.45 uur: Bologna - Torino

20.45 uur: Crotone - AC Milan

20.45 uur: Internazionale - Fiorentina

20.45 uur: Lazio - SPAL

20.45 uur: Sampdoria - Benevento

20.45 uur: Sassuolo - Genoa

20.45 uur: Udinese - Chievo Verona

Volg hier alle duels in Italië via onze uitgebreide livewidget.

Primera Division

In Spanje wil Barcelona de nare smaak van de twee verloren Supercup-duels met Real Madrid snel wegspoelen. Ernesto Valverde begint met zijn ploeg met een thuiswedstrijd tegen Real Betis. De aartsrivaal uit Madrid gaat op bezoek bij Deportivo La Coruña.

18.15 uur: Athletic Bilbao - Getafe

20.15 uur: Barcelona - Real Betis

22.15 uur: Deportivo La Coruña - Real Madrid

Volg hier alle duels in Spanje via onze uitgebreide livewidget.