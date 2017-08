Feyenoord kan nu wel juichen op Woudestein

Het eerste gevaar kwam van de bezoekers. Jens Toornstra zag een van richting veranderde vrije trap uitmonden in een corner, waaruit Kevin Diks de bal ruim naast kopte.

Drie minuten later was het wel raak, toen Jean-Paul Boëtius doelman Alessandro Damen in de lange hoek klopte. De goal kwam voor 90 procent op naam van Tonny Vilhena, die zich knap vrijspeelde, van twee tegenstanders ontdeed en Boëtius met een slim passje lanceerde. Niet lang na de openingsgoal had Nicolai Jørgensen de score moeten verdubbelen, maar de topscorer van vorig seizoen schoot van een paar meter uit de draai naast.

Elbers dichtbij

De thuisclub liet zich pas na een half uur zien, maar dat was wel meteen dreigend. Zakaria El Azzouzi werd aan de linkerkant gelanceerd door Milan Massop, en de voorzet van de spits ging maar net voorbij aan Stanley Elbers. De rechtsbuiten raakte de bal nog wel, maar kon het leer niet op doel krijgen.

Na rust schreeuwde het meegereisde Feyenoord-publiek binnen tien seconden tot twee keer toe om een strafschop, toen eerst Eric Botteghin en vervolgens Steven Berghuis in het penaltygebied naar de grond gingen. Scheidsrechter Björn Kuipers wees bij beide buitelingen niet naar de stip.

Massop

Het grootste gevaar in de tweede helft kwam van Excelsior, dat uit standaardsituaties twee keer dicht bij de 1-1 was. Massop schoot uit een vrije trap de bal tegen Brad Jones - die terugkeerde onder de lat -, terwijl Jurgen Mattheij kort daarop een vrije kopkans recht in de handen van de goalie zag eindigen.

Excelsior probeerde in de slotfase nog met man en macht de gelijkmaker te forceren, maar Feyenoord hield stand, waardoor de ploeg van Van Bronckhorst met zes punten uit twee duels het volle pond heeft.