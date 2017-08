PEC Zwolle voetbalde iets makkelijker dan de thuisploeg, die hard werkte en af en toe over de schreef ging. Sparta herstelde zich met het gelijkspel enigszins van de forse nederlaag van vorige week bij VVV-Venlo (3-0). PEC Zwolle mag zich na de winst van vorige week op Roda JC (4-2) nog ongeslagen noemen.

PEC Zwolle kwam in dertiende minuut na een aanval over veel schijven op voorsprong. Youness Mokhtar stond uiteindelijk vrij voor het doel en scoorde beheerst (0-1). Sparta had het lastig in de openingsfase maar herstelde het evenwicht in de 23e minuut toen Robert Mühren, gehuurd van Zulte Waregem, al in de eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg scoorde.

PEC Zwolle maakte in de tweede helft de meeste aanspraak op de zege. Mokhtar kreeg echter geen penalty toen hij licht werd aangetikt. Mustafa Saymak bleef in de slotfase niet koelbloedig toen hij alleen voor doelman Roy Kortsmit stond.

Loris Brogno speelde de hele wedstrijd voor Sparta. De aanvaller kreeg vorige week geen speeltijd in Venlo, waarna zijn vriendin op sociale media kritisch was op trainer Alex Pastoor.