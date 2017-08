Afgang voor Halep in finale

Voor de 23-jarige Muguruza, die eerder dit jaar Wimbledon won, was het haar derde zege op Halep in de vierde onderlinge partij. De Spaanse tennisster, die in 2016 de titel op Roland Garros veroverde, haalde haar vijfde WTA-titel binnen. Halep blijft vooralsnog op vijftien eindzeges staan.

In de teleurstellende finale leverde Halep in de eerste set meteen haar eerste servicegame in en mede daardoor kwam ze snel op een achterstand van 3-0. De nummer twee van de wereldranglijst kon ook daarna niet goed in haar ritme komen, waardoor de eerste set al na amper 24 minuten voorbij was.

In de tweede set hield de malaise aan bij Halep, die opnieuw haar eerste servicegame meteen afstond. Daarna ging het ook in haar tweede servicegame fout (3-0). Halep gaf zich daarna gewonnen.

Pliskova redde het zaterdag als titelhoudster niet in de halve finales in Cincinnati. De 25-jarige Tsjechische moest in twee sets haar meerdere erkennen in Muguruza: 6-3 6-2. Met die nederlaag zette Pliskova haar toppositie op de mondiale tennisladder op het spel. Halep was in de halve finale veel te sterk voor de Amerikaanse wildcardspeelster Sloane Stephens (6-2 6-1). De Roemeense faalde een dag later echter op alle fronten.