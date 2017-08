Neymar haalt uit voor PSG in doelpuntenfestijn

PSG kende in eigen huis geen goede start en keek al na achttien minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Max-Alain Gradel tekende voor de openingstreffer van Toulouse. Niemand minder dan Neymar bracht de score in de eerste helft weer terug in balans. De voormalige aanvaller van FC Barcelona scoorde in de 31e minuut uit de rebound. Adrian Rabiot bracht PSG nog voor rust weer op voorsprong.

In de tweede helft ontspon zich aanvankelijk een spannende strijd. Zeker toen Marco Verratti na twee keer geel moest inrukken en de topploeg uit Parijs de laatste twintig minuten met tien man verder moest. Toch bouwde Paris Saint-Germain de voorsprong uit. Edison Cavani zorgde met de 3-1 voor extra lucht, maar Toulouse kwam snel weer dichterbij dankzij een doelpunt van Christopher Jullien. Maar het waren Javier Pastore, Layvin Kurzawa en opnieuw Neymar die in de laatste tien minuten toch de overwinning voor PSG ruimschoots veiligstelde.