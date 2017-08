Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

AC Milan kent in de Serie A een goede start.

Investering van 200 miljoen euro helpt AC Milan aan competitiezege

Gisteren, 23:02 ANP

Het danig gerenoveerde AC Milan heeft in de eerste speelronde van de Serie A simpel gewonnen van Crotone. De roemrijke club, die deze zomer voor circa 200 miljoen investeerde in de selectie, won de uitwedstrijd met 3-0. Bij de rust was de eindstand al bereikt. Franck Kessié, Patrick Cutrone en Suso kwamen tot scoren.