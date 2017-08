Dimitrov wint titel in Cincinnati

Beide spelers stonden voor de eerste keer in de finale van een masterstoernooi. Kyrgios was in Cincinnati in de kwartfinale te sterk voor de Spanjaard Rafael Nadal, de nieuwe nummer één van de wereldranglijst. De 22-jarige Australiër versloeg in de halve eindstrijd de Spanjaard David Ferrer in twee sets: 7-6 (3) 7-6 (4). Dimitrov hield de Amerikaan John Isner buiten de finale: 7-6 (4) 7-6 (10).

Dimitrov (26) won eerder dit jaar de toernooien in Brisbane en Sofia. Hij behaalde zijn zevende ATP-titel in Cincinnati. Kyrgios blijft vooralsnog op drie hoofdprijzen in het ATP-circuit staan.