'Ajax legt 7,5 miljoen neer voor verdediger Wöber'

1 uur geleden

Ajax is met Rapid Wien en Maximilian Wöber bijna rond over een transfer van de verdediger. De Oostenrijker, die dit seizoen vijf competitieduels in actie kwam voor zijn club en daarin eenmaal scoorde, staat naar verluidt op het punt om de duurste Oostenrijker ooit te worden die de vaderlandse Bundesliga verlaat.