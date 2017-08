Max Verstappen: ’Alle zeilen bijzetten’

„Ik vind het een mooie klasse met verschillende fabrikanten, veel duels en veel verschillende winnaars. In het jaar dat ik Formule 3 reed, in 2014, heb ik veel races van nabij kunnen zien en als ik nu thuis ben en tijd heb, kijk ik de races nog steeds”, aldus Verstappen. Hij hoopt dat de beslissing van Mercedes om na 2018 uit DTM te stappen niet de doodsteek betekent. „Dat zou zonde zijn. Ik weet zeker dat men hard aan een oplossing werkt.”

Deze week wordt het Formule 1-seizoen hervat met zondag de Belgische GP op het circuit van Spa-Francorchamps, de thuisrace voor Verstappen. Volgens hem is Mercedes nog altijd favoriet. „Zij hebben gewoon de beste motor. Wij blijven onze auto ook verder ontwikkelen, maar dat doet iedereen. Op motorisch gebied zit er bij ons niet veel aan te komen, in tegenstelling tot andere teams. Dus we moeten alle zeilen bijzetten.”