Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Stof tot nadenken voor Keizer bij Ajax

56 min geleden

Wie Ajax het eerste bedrijf zag afjagen, domineren en combineren, vroeg zich af of Ajax-FC Groningen net zo’n kantelmoment was als het bekerduel Ajax-Willem II van vorig seizoen. Daarvoor kwakkelde het elftal van Peter Bosz, maar met Lasse Schöne als controleur en Hakim Ziyech op het middenveld vielen de puzzelstukjes in elkaar.