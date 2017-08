Had de man, die namens Nederland de laatste jaren op wereldniveau actief is en als de beste arbiter wordt beschouwd, de bal wél op de stip gelegd dan was de Rotterdamse broederstrijd al veel eerder beslist. Met de uiteindelijke winst op zak zat de Braziliaan na afloop niet opgescheept met frustraties, maar hij blijft net als het gros van de spelers in de Eredivisie zitten met de vraag wat wel en niet wordt bestraft bij het vrij worstelen in het strafschopgebied.

Het is een rage geworden. Hangen, trekken en kleven. Halve rugbyscrums gecreëerd door verdedigers en aanvallers bij hoekschoppen en vrije trappen. Botteghin bekeek op een tv-scherm na afloop van Excelsior-Feyenoord de beelden wel tien keer. Aan de omstanders hoefde hij niet eens uit te leggen dat bewaker Jurgen Mattheij hem naar de grond werkte.

Foto: ANP Pro Shots

"Wat Mattheij bij mij deed was veel erger dan wat Kanon deed bij Vlaar.” De Braziliaanse verdediger van Feyenoord wijst nogmaals op de armen van de Excelsior-verdediger die hem naar de grond trekken. "De meeste spelers verdedigen niet meer op de bal, gaan bij voorbaat het gevecht aan met de man.”

Er is maar één oplossing voor het probleem, vindt de man die vanavond de Zilveren Schoen krijgt uitgereikt tijdens het Gala Voetballer van het Jaar voor zijn prestaties in het afgelopen seizoen. Hij was de beste verdediger van de Eredivisie en lijkt deze jaargang weer tot de beste verdedigers te behoren. "Scheidsrechters moeten niet de helft van de overtredingen onbestraft laten en de andere helft niet. Ze moeten gewoon voor alles fluiten wat niet geoorloofd is in het strafschopgebied. Dit soort situaties zijn er veel te vaak.”