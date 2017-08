Aan de vooravond van het WK Laser Radial in Medemblik vertelt zij openhartig over haar ambitie. Na de wereldtitels in 2011 en 2014 kan Bouwmeester de komende week haar trilogie voltooien. En is de eeuwige roem weer een stapje dichterbij gekomen.

"Je hebt twee typen sportmensen”, doceert de blonde Friezin. "Het ene weet zich misschien net te kwalificeren voor de Spelen. Soms winnen zij een keer goud. Dat is natuurlijk heel knap, maar er is nog een categorie. De heersers van hun sport. Usain Bolt, Sven Kramer en Roger Federer bijvoorbeeld. Een keer winnen is voor hun niet genoeg. In dat rijtje wil ik ook worden genoemd. Om de beste zeilster ooit te worden, moet ik in 2020 in Tokio in ieder geval goud winnen.”

Het WK vormt de eerste krachtmeting. Door een rugblessure moest ze de Wereldbeker in Hyères laten lopen. Na de Delta Lloyd Regatta stond de Wereldbekerfinale in Santander op het programma. Bouwmeester reisde wel af naar Spanje, maar haalde de finish niet.