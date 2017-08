De 31-jarige verdediger van Real Madrid moest tijdens het met 0-3 gewonnen competitieduel met Deportivo La Coruña in de slotfase het veld verlaten vanwege een tweede gele kaart. Het leek er sterk op dat hij Borja Valle een elleboogstoot gaf. Bekijk hier de beelden.

"Ik ben het niet eens met de rode kaart, maar ik respecteer de mening van de arbiter", liet Ramos weten. "Misschien moeten scheidsrechters eens naar de Engelse competitie kijken, en niet zo snel affluiten."

Ramos kreeg voor de 23e keer in zijn loopbaan rood in het shirt van Real Madrid. Achttien van die kaarten kreeg hij voorgeschoteld in La Liga.