Moreno verlaat Vuelta met gebroken kaak

De 33-jarige coureur van Bahrain-Merida kwam zondag op zo'n 50 kilometer van de streep ten val. "Voor me ging een aantal renners onderuit en ik kon ze niet meer ontwijken'', zei Moreno, die de strijd direct moest staken. "Ik viel vol op mijn gezicht.''

Onderzoek wees uit dat de klimmer, die in de bergen een belangrijke knecht zou zijn geweest voor kopman Vincenzo Nibali, zijn kaak heeft gebroken. Mogelijk moet hij binnenkort een operatie ondergaan.

Moreno keerde maandag terug naar huis, al voordat de Vuelta op Spaanse bodem was aangekomen. De eerste twee ritten gingen volledig over Frans grondgebied, maandag trekken de renners voor het eerst Spanje binnen, met de aankomst in de Pyreneeën in Andorra.