Peersman had vrijdag een rode kaart gekregen tegen Jong Ajax, in de openingswedstrijd van het seizoen. Diep in blessuretijd, bij een achterstand van 1-2, trapte hij met de noppen vooruit op het scheenbeen van Mateo Cassierra. Daarna liet Peersman in woord en gebaar weten dat hij het niet met de rode kaart eens was.

Bekijk hier de beelden van de overtreding van Peersman.

