Gesink kan 2017 vergeten

De Varssevelder was vandaag aanwezig bij de finish van de derde rit van de Vuelta. Morgen zal hij bij ploegleider Grischa Niermann in de auto de etappe naar Tarragona volgen. "Ik woon op zo’n twee uurtjes in Girona. Het is lekker om er eens uit te kunnen en mijn ploegmaten te zien”, vertelde Gesink. "Ik loop nu al bijna anderhalve maand met dit korset rond en mag me nog altijd niet bukken. Over twee weken mag ik zonder dit korset lopen. Ik krijg dan ook groen licht om buiten te fietsen. Al zal dat ook nog met een speciaal korset, op een aangepaste fiets en met een aangepaste houding moeten. Toch kijk ik daar echt naar uit.”

Dit seizoen komt Gesink zeker niet meer in actie. "Nee, dit is een blessure waar ik echt geen risico mee kan nemen. Als ik nog een keer zou vallen, zou het echt grote gevolgen hebben. Die kans is klein, maar die wil je niet nemen."

Gesink erkent dat hij nooit eerder zolang van de fiets is geweest. "Ik had dit zeker niet verwacht. Er werd me meteen verteld dat het een akelige breuk was en dat het herstel lang zou duren. Dan denk je nog dat je als sportman altijd wel sneller kunt revalideren. Dat blijkt in dit geval helaas niet zo te zijn. De onderzoeken wijzen wel aan dat de breuk goed herstelt, maar de artsen benadrukken me nog steeds dat ik hier heel voorzichtig mee moet omgaan. Ook heb ik talrijke keren te horen gekregen dat ik eigenlijk heel veel geluk heb gehad. Die wervel is helemaal door. Het is gewoon een héél akelige blessure. Ik ben nooit eerder zo lang buiten competitie geweest.”

Hoe zwaar is dit mentaal?

"Ja, er zijn inderdaad dagen dat je het even niet meer weet. Gelukkig komt nu het einde van de periode dat ik niet buiten mag fietsen in zicht. Ik kijk er echt weer naar uit om weer naar buiten te gaan."

Heb je al een koers in je hoofd om je rentree te maken?

Gesink: ,,Zelf denk ik wel eens aan de Tour Down Under. Je wilt na zo’n lange periode het liefst zo snel mogelijk weer in actie komen. Maar we moeten ook wel goed nadenken of dat wel verstandig is. Volgend jaar is het seizoen ook weer lang. Je moet nu ook niet te snel iets willen vanwege die blessure.”

Toch zal de tweede plek in de rit naar Station des Rousses in de Tour, daags voor je val, je moraal geven in deze moeilijke periode.

Gesink: "Inderdaad, daar hou ik mezelf aan vast. Dat was de echte bevestiging dat ik wel aanvallend kan koersen. Ik heb gisteren weer twee uren op de rollen gereden. Al is het met mijn bovenlichaam rechtop in een totaal andere houding. Het is wel een teken dat het weer langzaamaan beter gaat. Zolang die kriebel en motivatie er is, dan blijf je ook wel hard werken om weer op niveau terug te keren."