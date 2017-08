Gerbrands: 'Kan niet veel met berichten uit buitenwereld'

PSV begon beroerd aan het nieuwe seizoen door zich in Europees verband te blameren tegen NK Osijek. In de Eredivisie zijn de Eindhovenaren echter goed bezig. Zondag tegen NAC Breda (1-4) werd de tweede zege op een rij geboekt. "Als het bij een club als PSV misgaat, kijken we met z'n allen hoe we het om kunnen draaien. Daar steek ik mijn energie in. Dan kan ik niet zoveel met de berichten uit de buitenwereld", vertelt hij aan FOX Sports.

"We doen gewoon ons best. Winnen we twee keer, dan roept iedereen weer dat het weer rustig is. Maar bij een topclub is het nooit heel rustig of heel onrustig. In beide gevallen moeten we gewoon aan de bak."