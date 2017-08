premium

FC Utrecht kan rekenen op volgepakt stadion in Rusland

41 min geleden Jeroen Kapteijns

FC Utrecht speelt donderdag de return tegen Zenit Sint-Petersburg voor een groot publiek. De Russische club liet maandag weten dat er nog maar een gering aantal kaartjes beschikbaar is voor de terugwedstrijd in de play-off om een plek in het hoofdtoernooi om de Europa League. FC Utrecht verdedigt in Sint-Petersburg de prima uitgangspositie die het heeft verworven door de 1-0 thuiszege van vorige week.