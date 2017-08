Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Manchester City en Everton herdenken aanslagen

34 min geleden ANP

Manchester City en Everton spelen maandag met aangepaste shirts. Het is de eerste thuiswedstrijd voor City sinds de terreuraanslag in de stad in mei. Daarom staat een bij, het symbool van de stad Manchester, op de shirts van beide clubs, dus ook op het tenue van Everton uit Liverpool.