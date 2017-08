Mijlpaal Rooney niet genoeg voor zege Everton bij City

De wedstrijd stond in het teken van de aanslagen, eerder dit jaar in Manchester en afgelopen week in Barcelona. Koeman hield Davy Klaassen in eerste instantie op de bank, waar ook Maarten Stekelenburg, Cuco Martina en nieuweling Gylfi Sigurdsson zaten. De Nederlander zag hoe zijn ploeg voor rust op voorsprong kwam door Wayne Rooney. De routinier, die afgelopen week ook al scoorde tegen Stoke City, tekende voor zijn 200ste treffer in de Premier League.

Kort voor rust kwam Manchester City met tien man te staan toen Kyle Walker zijn tweede gele kaart ontving. Met een man minder slaagde de thuisploeg er tien minuten voor tijd toch in om langszij te komen. Raheem Sterling volleerde de bal hard tegen de touwen: 1-1. Klaassen was op dat moment al ingevallen en bewees diep in blessuretijd zijn waarde door met een geweldige ingreep David Silva van scoren te houden. Kort voor tijd kwam ook Everton met tien man te spelen, nadat Morgan Schneiderlin werd uitgesloten. Zowel de rode kaart van Walker als Schneiderlin was echter dubieus. Walker leek zich slechts breed te maken in een duel, terwijl Schneiderlin duidelijk de bal speelde met een tackle. Arbiter Robert Madley oordeelde echter anders. Manchester City en Everton hebben na twee duels nu vier punten.