Van Bronckhorst: 'Heel trots om hier te zijn'

"Ik ben heel trots dat we vandaag hier zijn en dat we jongens van ons in het zonnetje mogen zetten", vertelt Van Bronckhorst aan FOX Sports. "Dat is een groot compliment. Dit is een beloning voor ons als club, voor het seizoen dat wij gedraaid hebben. Ze hebben alledrie een heel goed jaar gehad en maximaal gepresteerd. Maar dat heeft heel ons team."

Ook de inmiddels gestopte Dirk Kuyt kreeg speciale aandacht. "Ik spreek hem nog vaak, het is mooi dat hij rondloopt bij de club", aldus Van Bronckhorst. "Ik verwacht dat hij uiteindelijk iets rond het veld gaat doen, maar het is even afwachten hoe hij er zelf in staat."