Prachtige woorden Bosz voor Talent van het Jaar Dolberg

Dolberg, die vorig seizoen goed was voor 16 Eredivisie-treffers en ook viermaal scoorde in de Europa League, beleefde onder Bosz zijn absolute doorbraak in het profvoetbal. "Heel af en toe kom je iets bijzonders tegen. Dat ben ik met Kasper tegengekomen. Bijzonder omdat hij iets in zich verenigt als spits wat je eigenlijk altijd aan het zoeken bent. Hij is iemand die snel is, voetbaltechnisch is en ook voetbalintelligent is."



Volgens Bosz, die inmiddels trainer is van Borussia Dortmund, kan Dolberg de absolute wereldtop bereiken. "Hij moet zo lang mogelijk blijven voetballen om de voetballer te worden die ik denk dat hij kan worden."