El Ahmadi de grote winnaar: 'Een kippenvelmoment'

Tien Amerikaanse marinemensen worden vermist na een botsing tussen een torpedojager en een Liberiaanse olietanker in Azië.

Koopwoningen zijn in juli 7,8 procent duurder geworden, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De huizenprijzen zitten al sinds 2013 in de lift. Waar in Nederland stijgen de huizenprijzen nu het snelst en welke bedrijven spinnen het meeste garen bij dit nieuws?