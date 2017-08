De topschutter aller tijden van het Engelse elftal bezorgde de ploeg van Ronald Koeman vorige week de winst op Stoke City (1-0) en scoorde maandag ook tegen Manchester City (1-1). Het betekende zijn tweehonderdste doelpunt in de Premier League. Alleen Alan Shearer (260 goals) heeft er meer gemaakt.

Haha thanks mate. Happy to join you https://t.co/5UYDoETidE — Wayne Rooney (@WayneRooney) 21 augustus 2017

"Niet slecht toch, voor iemand die niet fit meer is en niet meer over het veld kan rennen'', zo sneerde Rooney naar zijn criticasters. "Het was een mooi moment om mijn tweehonderdste doelpunt te maken. Ik denk dat het 'rode' deel van Manchester daar ook wel van kon genieten'', zei Rooney, die doelde op de rivaliteit tussen City en zijn vorige werkgever United.

Always nice to see a few familiar faces pic.twitter.com/pr15fYfG7q — Wayne Rooney (@WayneRooney) 21 augustus 2017

Hij plaatste op Twitter een foto, waarop te zien is hoe hij juichend met de handen achter zijn oren langs de aanhangers van Manchester City loopt. Heel wat mensen in lichtblauwe shirts steken hun middelvinger op. "Altijd leuk om wat bekende gezichten te zien'', schreef Rooney bij de foto.

De opleving van Rooney bij Everton zet mogelijk de deur open naar een terugkeer in de nationale ploeg. De aanvaller geldt nog altijd als de aanvoerder van Engeland, al dateert zijn laatste interland al van eind vorig jaar. "Ik focus me op Everton'', zei Rooney. "Maar ik zal ongetwijfeld deze week met bondscoach Gareth Southgate gaan praten en dan zien we het wel.''