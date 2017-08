Arantxa Rus, Quirine Lemoine en Lesley Kerkhove doen bij de vrouwen mee aan het kwalificatietoernooi. Bij de mannen heeft Igor Sijsling zich ingeschreven. Kerkhove komt dinsdag als eerste in actie in New York. Zij treft de Slowaakse Chantal Skamlova in de eerste ronde.

Rus moet het opnemen tegen Sesil Karatantsjeva uit Bulgarije. De 26-jarige Westlandse, die in 2011 haar beste prestatie leverde in New York door de tweede ronde te bereiken, bleef dit jaar op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon steeds steken in de kwalificaties. In Parijs verloor Rus in de laatste ronde van Lemoine, die zodoende haar debuut maakte in het hoofdtoernooi van een grand slam. De Woerdense begint de kwalificatie in New York tegen Anna Zaja uit Duitsland.

Sijsling start zijn jacht op een plek in het hoofdtoernooi tegen de Amerikaan Michael Mmoh. Robin Haase, Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst al verzekerd van deelname aan de US Open.