De Nederlandse trainer wil graag nog twee versterkingen hebben. De transfermarkt sluit volgende week donderdag om middernacht.

"We zoeken een linksbenige verdediger, als mogelijke vervanger van Leighton Baines. Omdat Funes Mori geblesseerd is, hebben we niemand achter de hand voor die plek'', zei Koeman bij Sky Sports na het gelijkspel bij Manchester City (1-1).

"En we hebben ook nog een spits nodig. Dominic Calvert-Lewin en Sandro Ramirez zijn talentvol, maar kijk eens naar hoeveel spitsen andere topclubs hebben. Als we de volgende stap willen maken, hebben we nog een extra spits nodig.''

Everton versterkte de selectie van Koeman deze zomer al met Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson, Davy Klaassen, Cuco Martina, Michael Keane, Jordan Pickford en Ramirez.