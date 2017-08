De voetbalbond maakte dinsdag de categorie-indeling bekend van de clubs in het betaald voetbal op basis van hun financiële huishouding. VVV-Venlo stijgt van categorie 2 (voldoende) naar categorie 3 (goed). ADO zat bij het vorige meetmoment in februari in categorie 2, Roda in 3 (onvoldoende).

De club uit Den Haag zit nu in de wachtkamer, nadat eerder al bekend was geworden dat de licentiecommissie het oordeel over de ingediende begroting van ADO over de seizoenstart heen zou heen tillen. De commissie moet beoordelen of ADO met de ingediende begroting, die door de club keer op keer werd herzien, het seizoen kan afmaken.

De KNVB wil de ingediende begroting van Roda JC (11 miljoen euro) vooralsnog niet in behandeling nemen. Er ontbreekt namelijk een vereist onderzoeksrapport van een accountant.