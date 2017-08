Telesport Arts waarschuwt Gesink na 'akelige blessure'

"Het is één van de zwaarste blessures die je kunt hebben", zegt Robert Gesink over de breuken in zijn rug die hij opliep bij zijn val in de Tour de France. De kopman van LottoNL-Jumbo zal zes maanden aan de kant staan, maar liet zijn gezicht zien in de Ronde van Spanje.