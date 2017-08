Trentin zit LottoNL-Jumbo dwars in de Vuelta

De etappe van dinsdag bracht het peloton over 198 kilometer van Escaldes-Engordany naar Tarragona. Stéphane Rossetto (Cofidis), Juan Felipe Osorio (Manzana), Johan Le Bon (FDJ), Diego Rubio en Nicholas Schulz (Caja Rural) kozen vroeg de aanval en kregen de zegen van het peloton. In een temperatuur van boven de 35 graden liep de voorsprong op tot vijf minuten.

Foto: La Vuelta

Op de enige beklimming van de dag, de Alto de Belltall (3e categorie), brak de kopgroep in stukken. Rossetto en Rubio bleken over de beste benen te beschikken en de twee gingen samen verder.

John Degenkolb

Ondertussen had John Degenkolb het, in één van de weinige sprintersetappes in deze Ronde van Spanje, moeilijk in het peloton. De rappe Duitser schreef al tien Vuelta-etappes op zijn naam, maar is volgens zijn Trek-ploeg ziek.

Wilco Kelderman

Op 20 kilometer van de finish sloeg Wilco Kelderman tegen de grond. De kopman van Team Sunweb kwam op zijn rug terecht en werd opgewacht door zijn ploeggenoten die alle zeilen bijzetten om de Nederlander terug in het peloton te brengen. Die opzet slaagde.

Voor de twee vluchters zat het avontuur er op 8 kilometer van de finish op. Het peloton raasde onder aanvoering van de Quick-Step-ploeg voorbij. Net buiten de grens van drie kilometer was er weer een valpartij. Dit keer was Domenico Pozzovivo, zesde in de Giro, het opvallendste slachtoffer.

In de sprint toonde Trentin zich vervolgens overduidelijk de sterkste. Lobato leek even op de zege af te stevenen, maar had geen schijn van kans tegen de snelle Italiaan.